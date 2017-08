Albanees met kilo cocaïne gevat na wilde achtervolging in Antwerpen

Berchem - Bij de actie Pop-Up van vrijdag heeft de politie een gewapende man gevat. Hij was in het bezit van een vuurwapen en een aanzienlijke hoeveelheid drugs. Zijn kompaan, die wegvluchtte met de wagen, kon ontkomen.

Tijdens de actie pop-up zette de politie verschillende controleposten op en werden voertuigen, passagiers, maar ook voetgangers, fietsers en bromfietsers aan een controle onderworpen. De actie is gericht tegen woninginbraken.

Achtervolging

Bij die actie probeerde een voertuig zich rond 17.25 uur aan de controle te onttrekken aan de Posthofbrug, waar het verkeer dat van de Singel kwam gecontroleerd werd. De politie startte meteen de achtervolging. Er werden vrij hoge snelheden gehaald door smalle straten waar langs beide kanten andere auto’s geparkeerd stonden.

De vluchtende wagen reed tegen de richting over het voetpad de Neptunusstraat in. Een bestuurder die door de actie verrast werd, kon een aanrijding op het nippertje vermijden door snel achteruit in een zijstraat te rijden. Wat verder in de straat stapte de passagier uit en vluchtte verder te voet weg. Eén van de inspecteurs liep achter de verdachte aan, de tweede ging met het politievoertuig tevergeefs achter de vluchtende wagen aan.

Drugs en wapen op zak

Geen vijf minuten later werd de passagier die te voet vluchtte gevat. Uit zijn broekzak viel een geladen vuurwapen. In een tas die de verdachte de hele tijd bij zich droeg, zat één kilo cocaïne. Zowel de drugs als het vuurwapen werden in beslag genomen.

De verdachte werd geboeid en weggebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Het gaat om een Albanees van 37 jaar. Hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Naar het voertuig dat wegvluchtte is nog nazicht gedaan. Zowel de wagen als de bestuurder blijven op te sporen.