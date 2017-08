Vader van kleuter die stierf bij aanslag Barcelona omhelst imam

Javier Martinez, die zijn zoon verloor bij de aanslag op de Ramblas, wil duidelijk maken dat hij geen wrok koestert tegen de moslimgemeenschap en deed dat door een imam publiekelijk te omhelzen.

Op donderdag 17 augustus bereikt Javier Martinez het nieuws dat een bestelbusje is ingereden op voetgangers op de Ramblas. Zijn ex-vrouw is daar onder meer met hun 3-jarige zoon Xavi. Wanneer Martinez te horen krijgt dat zijn zoon een van de slachtoffers is, vertrekt hij onmiddellijk naar Barcelona per taxi. Het is op dat ogenblik onduidelijk of de kleuter gewond of gestorven is.

Javier zal later vernemen dat een politieagent de kleuter ter plaatse probeerde te reanimeren met een defibrillator in een apotheek. Aangezien de agent geen ambulance zag, legde hij Xavi in zijn patrouillewagen en reed hij naar een dokter. Javier werd daar met zijn zoon herenigd. Na twintig minuten reanimatie beslisten Martinez en zijn ex-vrouw, die lichtgewond raakte, om hun zoon naar het ziekenhuis te brengen. Enkele uren later overleed de jongen aan zijn verwondingen.

Moslim omhelzen

Een week na de gebeurtenissen wilde Javier zijn dankbaarheid tonen voor de vele reacties op zijn verlies, maar ook een belangrijke boodschap delen. Hij gaf daarom een toespraak: ‘Ik wil iedereen bedanken. Ik ben blij om te zien dat de Ramblas weer vol raakt. Wees niet bang,’ aldus Javier. ‘Ik weet dat er nog een kind omkwam bij de aanslag. Ik heb niemand van zijn familie kunnen ontmoeten, maar ik deel hun leed. Ik deel ook de pijn van familieleden van de terroristen. We zijn allemaal mensen.’

Javier benadrukte dat hij wil dat er ook nog iets goeds uit de dood van zijn zoon voortkomt. Hij stelde daarbij dat iedereen welkom is in Catalonië en dat er geen wrok moet worden gekoesterd tegen de moslimgemeenschap.

‘Ik moet een moslim omhelzen om aan te tonen dat niemand bang hoeft te zijn.’ Na de toespraak werd Javier vergezeld door Driss Sally, de imam van de woonplaats van Martinez. Het tweetal deelde een emotionele omhelzing, waarbij de imam in tranen uitbarstte. De man gaf hem vervolgens een kus op zijn hoofd.