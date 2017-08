Philippe Muyters (N-VA) wil jeugdwerkeloosheid aanpakken: “Sportclub kan opstap zijn naar een job”

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) wil vanaf oktober jongeren zonder diploma aan een job helpen, door ze onder meer aan sport te laten doen. “Bij een sportclub leren ze vaardigheden aan terwijl ze zich amuseren, iets wat ze in een klaslokaal niet doen. In combinatie met een opleiding of een stage bij een bedrijf, kunnen we die mensen stap voor stap aan een job helpen”, zegt Muyters. Hij vraagt ook meer flexibiliteit van werkgevers. “Ze zullen jobs moeten samenstellen op maat van de sollicitant.”

Philippe Muyters, die in Edegem woont, is uitgerust na een deugddoende vakantie in Dordogne, een streek in het zuidwesten van Frankrijk. “De eerste week kwam mijn zoon op bezoek, de tweede week mijn dochter”, ...