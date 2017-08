Zomerse zaterdag, maar kans op onweersbuien

Brussel - De weergoden hebben een paar prima dagen voor ons in petto. Zaterdag wordt al een mooie dag, al is er in het zuidoosten kans op onweersbuien. De komende dagen wordt het overal zomers, pas dinsdagavond zou het gaan regenen. Dat meldt het KMI.

Zaterdag krijgen we op de meeste plaatsen dus rustig, warm en vrij mooi weer. De maxima gaan van 22 graden aan zee en in de Ardennen tot 25 à 27 graden elders in het land. Over vrijwel heel het zuidoosten van het land blijft het evenwel nog onstabiel, en plaatselijk ontwikkelen zich stapelwolken die kunnen uitgroeien tot onweersbuien. In de loop van de nacht wordt het overal stabiel.

Zondag en maandag is het genieten geblazen van rustig, vrij zonnig en warm zomerweer. De maxima schommelen tussen 22 en 25-27 graden. Ook dinsdag blijft het nog warm, maar op het einde van de dag gaat het regenen.

Vanaf woensdag wordt gevoelig frisser en wisselvallig weer voorspeld met soms regen.