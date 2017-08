Orkaan Harvey gaat aan land in Texas: grote overstromingen verwacht

Harvey kwam rond 22.00 uur (zaterdag 05.00 uur Belgische tijd) aan land ten noorden van San Jose Island, op 8 kilometer ten oosten van Rockport. De orkaan beweegt zich in noordwestelijke richting, met een snelheid van 11 kilometer per uur.

Verwacht wordt dat de orkaan de komende dagen traag over het zuidoosten van Texas zal razen. “We verwachten catastrofale overstromingen door de hevige regenval en stormvloeden”, aldus het orkaancentrum. Op sommige plaatsen zou tot 1,2 meter regen kunnen vallen, en het zeeniveau zou in bepaalde zones tot meer dan 4 meter kunnen stijgen, aldus de weerdiensten.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de orkaan nu ook bestempeld als een natuurramp. Hij maakt het zo mogelijk om overheidsgeld vrij te maken om hulp te bieden aan de slachtoffers van de orkaan.

“Op vraag van de gouverneur van Texas, heb ik de ‘Disaster Proclamation’ ondertekend, die overheidshulp vrijmaakt op volle kracht!”, tweette de president.

