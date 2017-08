‘Domklimmers’ hebben spijt van hun avontuur: “Dat glasraam was al kapot”

Het was nooit onze bedoeling om de kathedraal te beschadigen. Het raam was trouwens al kapot.” De drie jongeren die wellicht in Keulen voor de rechter moeten komen, na een klimavontuur op de beroemde Dom, hebben spijt van hun onderneming. “We wilden gewoon mooie foto’s maken en genieten van het uitzicht over de stad.”