Mol - Bij de brug van Mol-Gompel kun je zondagnamiddag allerhande stuntwerk op het water aanschouwen tijdens het Schansglijden. De opbrengst gaat naar Ons Huis.

Vorig jaar keerde het Schansglijden in Gompel terug na een rustpauze van vijf jaar. Het was een succesvolle comeback. “Er kwam meer volk kijken dan we aanvankelijk hadden verwacht”, vertelt Sven De Groof ...