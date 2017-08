Ex-premier Thailand neemt de benen op dag dat ze berecht wordt voor wanbeleid

Yingluck Shinawatra (50), de voormalige premier van Thailand die in Bangkok terechtstaat wegens wanbeleid, heeft op de dag van de uitspraak de benen genomen. “Ze is ziek, ze kan niet komen luisteren wegens een probleem met haar oren”, liet haar advocaat weten. Maar het hooggerechtshof vermoedt dat ze naar het buitenland gevlucht is.

Op alles was de militaire junta voorbereid, want de aanhangers van de razend populaire Yingluck Shinawatra hadden de afgelopen maanden bij elke zitting van de rechtbank massaal geprotesteerd in Bangkok. ...