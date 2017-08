Arendonk - Een kwarteeuw. Zo lang heeft de overheid in ons land nodig gehad om de regularisatie van het Glossocircuit in Arendonk goed te keuren. Na 25 jaar mag er eindelijk weer gecrost worden over de volledige lengte van het Kempense autosportcircuit.

Wat niemand nog voor mogelijk hield, is gisteren gebeurd: de definitieve regularisatie van het Glossocircuit is in het Belgisch Staatsblad verschenen. “Eind goed al goed”, zo reageert voorzitter Staf ...