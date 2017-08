Turnhout - Een gespecialiseerde firma verhuisde 51 piano’s en andere instrumenten naar de nieuwe Kunstencampus. De kleine instrumenten volgen op 2 september, in een grote muzikale optocht.

“Het is al een spannende ochtend geweest”, vertelt Greet De Clerck, de directrice van de muziekacademie die een oogje in het zeil houdt. “Een van de piano’s is tijdens de verhuizing gevallen en verwondde ...