IJzerenleen loopt vol voor eerste avond Maanrock

Mechelen - Maanrock 2017 is begonnen. De Mechelse IJzerenleen loopt stilaan vol voor de eerste optredens op het Feest podium.

Net zoals voorgaande jaren duurt het grootste gratis stadsfestival dit jaar opnieuw drie dagen. Het publiek kan zich vandaag al opwarmen op de IJzerenleen, waar Larsson net aan zijn set begonnen is.

Later vanavond passeren ook Van Echelpoel, Dutch Norris, Merdan Taplak Orkestar en Only The Lonelies nog de revue op het Mechelse evenement van het jaar. Maanrock legt dit jaar overigens niet alleen de focus op muziek, maar ook op theater en dans.

Op het Apart podium op de Botermarkt vindt vanavond voor het eerst ook een free podium plaats. Zo’n 25 muzikanten nemen daar aan deel. “Zo is Maanrock meer dan ooit een feest van en voor de Mechelaars”, zegt Kristof Calvo, voorzitter van mmMechelen Feest.

Ook zaterdag en zondag kan je in Mechelen terecht voor meer dan honderd optredens op acht podia.

www.maanrock.be