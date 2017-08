Lille - De moeizame heraanleg van de Vennestraat in Gierle (Lille) en de Gierlebaan in Tielen (Kasterlee) is nog niet afgerond. De aannemer heeft het nieuwe fietspad op sommige plaatsen moeten verlagen.

De aanleg van nieuwe fietspaden en een nieuw wegdek in de Vennestraat in Gierle en op een deel van de Gierlebaan in Tielen heeft de voorbije maanden al heel wat stof doen opwaaien in de buurt en bij veel ...