Daarom moet u zéker kijken naar het “gevecht van de eeuw” tussen Mayweather en McGregor. Of net niet...

Zaterdagnacht is het zover: dan vechten Floyd Mayweather en Conor McGregor het “gevecht van de eeuw”. Maandenlang werd er afgeteld en uitgekeken naar het felbesproken evenement in Las Vegas... maar de winnaar is eigenlijk al gekend. Daarom moet u zeker (niet) kijken naar de bokskamp, die pas na 5u zondagmorgen écht begint.