Wout (22) is vermist, en heeft dringend medische zorg nodig

Deinze - De politie van Deinze en het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, zijn op zoek naar de 22-jarige Wout Naessens uit Deinze. De jongeman vertrok vrijdagochtend rond 6 uur met de fiets, en is sindsdien niet meer gezien. Hij heeft dringend medische verzorging nodig.

De 22-jarige Wout Naessens verliet vrijdagochtend rond 6 uur zijn woonplaats in de Oudenaardsesteenweg in Deinze. Hij vertrok met een zwarte damesfiets waarvan het zadel in de hoogste stand staat. De twintiger heeft dringend medische verzorging nodig.

Wout Naessens is 1,70 meter groot en zeer mager. Hij heeft kortgeknipt blond-bruin haar, een lichte huidskleur met sproeten en lichtbruine ogen. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg Wout een bordeaux vest en een lange groene of blauwe (trainings)broek. De jongeman heeft ook een zwarte rugzak en een donsdeken bij zich.

Getuigenissen

Wie meer weet over waar Wout mogelijk kan zijn, neemt best zo snel mogelijk contact op met de politie. Dat kan op het gratis nummer 0880-30.300, of via Child Focus op het nummer 116.000. Tips kunnen ook gemaild worden naar opsporingen@police.belgium.be.