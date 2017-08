Borsbeek - Van De Moer Instruments heeft Puissance overgenomen, de muziekwinkel van singer-songwriter Tom Frantzis op de Frans Beirenslaan. Frantzis blijft er filiaalmanager.

Puissance werd in 1988 opgericht door Jean Frantzis, de vader van Tom. In 2008 verhuisde de zaak naar een groter pand in Antwerpen, later volgde de overstap naar het huidige pand in Borsbeek. Sinds 2014 ...