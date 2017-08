US Open. Elise Mertens heeft lastigste loting bij de Belgen, Sharapova loot nummer twee van de wereld

De loting van de eerste ronde van de US Open, het vierde en laatste grandslamtennistoernooi van het seizoen, is relatief gunstig uitgedraaid voor de Belgen. David Goffin (ATP 13) begint in New York tegen de Fransman Julien Benneteau (Fra, ATP 107), en ook Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens en Steve Darcis hadden het slechter kunnen treffen. Yanina Wickmayer, Ruben Bemelmans en vooral Elise Mertens moeten meteen tegen een wereldtopper aan de slag. In de eerste ronde bij de vrouwen wordt het ook uitkijken naar de clach tussen Simona Halep, nummer twee van de wereld, en wildcard Maria Sharapova. De US Open start maandag;

De mannen

David Goffin (ATP 13) start de US Open met een match tegen de Fransman Julien Benneteau ( ATP 107). Steve Darcis (ATP 65) opent tegen de Argentijn Guido Pella (ATP 73) en Ruben Bemelmans (ATP 95) neemt het op tegen het Franse reekshoofd Lucas Pouille (Fra, ATP 20).

Vooral Ruben Bemelmans, die meteen geplaatst is voor de hoofdtabel van het US Open, moet meteen vol aan de bak. De 29-jarige Limburger stond nog nooit eerder tegenover de zes jaar jongere Pouille, die dit jaar het graveltoernooi van Boedapest en het grastoernooi van Stuttgart op zijn naam schreef. Twee jaar geleden schopte Bemelmans het bij zijn debuut op het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar meteen tot in de derde ronde.

Goffin kon na zijn enkelblessure die hij opliep op Roland-Garros allesbehalve overtuigen. In Umag, Gstaad en Montreal strandde Belgiës beste tennisspeler telkens in de tweede ronde, in Cincinnati slaagde hij er niet eens in de eerste horde te nemen. Op het US Open krijgt de 26-jarige Luikenaar met de negen jaar oudere Benneteau een verraderlijke, maar haalbare tegenstander. Ze troffen elkaar nooit eerder op het ATP-circuit. Goffin bereikte in 2014 en 2015 de derde ronde.

Darcis kan zichzelf een streekduel op Amerikaanse bodem cadeau doen, maar dan moet hij in de eerste ronde wel voorbij Pella zien te raken. De 33-jarige Luikenaar verloor vorig jaar op het Australian Open de enige confrontatie tegen de 27-jarige Argentijn. In de tweede ronde wacht een mogelijk Belgisch onderonsje met Goffin. Darcis raakte in acht deelnames nooit verder dan de tweede ronde van het US Open.

Als Joris De Loore (ATP-199) in de derde en laatste kwalificatieronde voorbij de Spanjaard Adrian Menendez-Maceiras (ATP-148) geraakt, kwalificeert hij zich als vierde Belg en voor het eerst in zijn carrière voor de hoofdtabel.

De vrouwen

Elise Mertens (WTA-46) heeft een lastige tegenstander geloot in de eerste ronde van het US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen. De 21-jarige Limburgse kijkt het Britse vijftiende reekshoofd Madison Keys (WTA-16) in de ogen. Kirsten Flipkens (WTA-76) neemt het in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse Madison Brengle (WTA-80), Yanina Wickmayer (WTA-130) treft de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA-30).

Het wordt de eerste ontmoeting tussen Mertens en de 22-jarige Keys, die in de voorbereiding het WTA-toernooi van Stanford op haar naam zette. In de tweede ronde wacht de winnares van het duel tussen de Duitse Tatjana Maria (WTA-62) en de Amerikaanse Ashley Kratzer (WTA-342). Vorig jaar strandde Mertens bij haar eerste deelname op het hardcourttoernooi in de eerste ronde.

Flipkens trok een veel haalbaardere kaart voor haar openingswedstrijd op het US Open. In de onderlinge ontmoetingen tegen Brengle leidt de 31-jarige “Flipper” met 2-0. Eerder dit jaar klopte Flipkens de 27-jarige Amerikaanse in de eerste ronde van het grastoernooi in Rosmalen met 6-1 en 6-2. In een eventuele tweede ronde neemt onze landgenote het wellicht op tegen het Russische zeventiende reekshoofd Elina Vesnina (WTA-18), die in de eerste ronde een kwalificatiespeelster treft. Flipkens staat voor de negende keer op de hoofdtabel van het US Open, in 2009 bereikte ze de derde ronde. De voorbije vier edities moest ze telkens haar koffers pakken na de eerste ronde.

Wickmayer moet in de eerste ronde voorbij Tsurenko, het 28e reekshoofd, zien te raken. De 27-jarige Vlaams-Brabantse versloeg de één jaar oudere Tsurenko al twee keer, de Oekraïense nam één keer de bovenhand. Indien Wickmayer de eerste horde neemt, wacht nadien het Italiaanse ouderdomsdeken Francesca Schiavone (WTA-75) of een qualifier. De recent gehuwde Wickmayer bereikte in 2009 de halve finales van het US Open.

Voor Alison Van Uytvanck (WTA-96) kwam de Chinese Saisai Zheng (WTA-85) uit de bus. Beide speelsters van 23 jaar stonden nooit eerder tegenover elkaar. De 23-jarige Grimbergse neemt het in een eventuele tweede ronde op tegen de Duitse Julie Görges (WTA-32) of diens landgenote Annika Beck (WTA-136). In drie deelnames aan het US Open overleefde Van Uytvanck nog nooit de eerste ronde.

Clash tussen Halep en Sharapova

‘s werelds nummer twee Simona Halep moet meteen vol aan de bak in New York. De Roemeense neemt het in de eerste ronde op tegen de Russische Maria Sharapova (WTA-147), die een uitnodiging kreeg van de organisatie. In 2014 speelden de twee dames nog de finale van Roland Garros. Toen won Sharapova.