Waar zitten ‘onze jongens’ allemaal in het buitenland?

België zette 25 jaar geleden voor het eerst sinds de Korea-oorlog (1951-1954) opnieuw militairen in voor buitenlandse operaties onder VN-mandaat. De ene operatie volgde sindsdien op de andere. Maar vandaag zijn er minder Belgen dan ooit actief in buitenlandse operaties buiten Europa: nog 446, versnipperd over vijf landen. De redenen zijn eenvoudig: de terreurdreiging én de besparingen. “De grootste inzet gebeurt nu, straks al drie jaar, op het eigen grondgebied. We hebben vandaag permanent 700 tot 1.000 militairen op straat.”

