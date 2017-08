Deze studente doorliep een opvallend parcours: “Van meisje op straat tot doctoraat”

Antwerpen - Ze ging van aso naar tso naar kso naar bso en verliet de schoolbanken onder toezicht van de jeugdrechter en zonder diploma. Werkend aan de kassa van de Delhaize maakte ze de klik, en nu begint ze te doctoreren aan de Universiteit Antwerpen. De Antwerpse antropologe Julie Rausenberger (25) legde een atypisch parcours af en vandaag kan ze zeggen dat de problemen van toen haar juist sterker hebben gemaakt. “Geloof in jezelf, voorál als anderen dat niet doen.”

“We zullen buiten op het dakterrasje gaan zitten”, zegt Julie, op zoek naar een plek in de UA-stadscampus in de Sint-Jacobstraat, “ik ben nog niet gewend om veel binnen te zijn.” Ze is nog niet lang terug ...