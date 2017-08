Sterrenchef Danny Horseele eet steak au poivre in de Antwerpse binnenstad: “Is dit de steak van een berggeit?”

“Steak au poivre is een van de absolute klassiekers voor wie al eens een brasserie binnenstapt. Straf dat je die met moeite in de helft van de zaken redelijk tot lekker op je bord krijgt. En dan druk ik het eigenlijk nog positief uit.” Dat zegt sterrenchef Danny Horseele nadat hij als een ware toerist op en rond de Antwerpse Grote Markt zijn benen onder tafel stak, in de hoop een lekker stukje vlees te krijgen. “Ik vraag me af of sommige van die chefs hun eigen eten zelf al eens proeven. Ik twijfel eraan.”