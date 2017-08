Antwerp-coach Bölöni kijkt vooruit naar de match tegen Oostende: “Maar al die gele kaarten, ça m’énerve”

Het seizoen kon moeilijk beter beginnen voor Antwerp. Met een 7 op 12 draait The Great Old nog steeds goed mee bovenin. Zondag gaat het op bezoek bij KV Oostende, een wedstrijd waarvoor trainer Laszlo Bölöni op zijn hoede is. “Oostende is geen gewond dier. Ze hebben meer kwaliteiten dan het klassement doet uitschijnen.”