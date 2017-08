Met dit slot kan u de voordeur openen met uw smartphone

Heeft u ook al eens voor uw gesloten voordeur gestaan met de boodschappen in uw handen, of heeft u nog maar eens uw sleutel vergeten, of staat u net aan het fornuis een eitje te bakken wanneer er wordt aangebeld? Het Smart Lock van Nuki automatiseert het sluiten en openen van uw deur(en), samen met uw smartphone. Door de Nuki Bridge kunt u uw slot zelfs bedienen vanop eender welke locatie buitenshuis. Sesam open u ...