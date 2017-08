Brandweer haalt lichaam uit Schelde: wellicht vermiste vijftiger

Antwerpen - Ter hoogte van het Zuiderterras in Antwerpen is vrijdagnamiddag een lichaam uit het water gehaald.

De brandweer heeft het intussen geborgen en volgens het Antwerpse parket gaat het zo goed als zeker om de 53-jarige man die in de nacht van maandag op dinsdag vanop de Scheldekaaien in het water was gevallen tijdens een wandeling met een andere man en een hondje.

Verschillende zoekacties leverden die nacht en de daaropvolgende dag niets op en alles wees er dus al op dat de man verdronken was. De man die hem tijdens de wandeling gezelschap had gehouden, werd eerder al door de politie gehoord als getuige.

Vrijdagmiddag werd in Kruibeke al een lichaam uit de Schelde gehaald.

Foto: BFM