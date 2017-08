Horrorbeelden uit Finse bontfabriek maken dierenliefhebbers woedend

Een onderzoek bij een Fins fokbedrijf in heeft schokkende beelden opgebracht. De dieren, die allemaal volgemest zijn om extra veel pels te creëren, zitten opgesloten in kleine hokjes. De situatie is zodanig schrijnend dat het vet zelfs de ogen bedekt.

Vossen die in het wild leven, wegen ongeveer 3,5 kilogram. Bij het Fins fokbedrijf, dat te zien is op de beelden, wegen de vossen maar liefst 19. Door het vele overgewicht kunnen de dieren heel moeilijk bewegen en zelfs zien. Want het vet bedekt bij de meeste een stuk van de ogen.

Claire Bass, voorzitster van de anti-bontorganisatie ‘Humane Society International/UK’, vindt de hele situatie walgelijk. “Net als je dacht dat deze industrie niet onethischer kon zijn, tonen ze mij zo’n beelden”, zegt ze. “Dit is een absoluut dieptepunt van de fokindustrie als je ziet dat deze dieren amper kunnen bewegen en zien. Dit is een bewijs dat de bontindustrie gaat om winst maken en geen enkele moer geeft om de dieren. Ik hoop dat veel consumenten zullen zien hoe hun jas tot stand gebracht wordt, en hierdoor in shock zullen zijn.”