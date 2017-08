LIVESTREAM. Kijk hier vanaf 12u naar de Schaal Sels

Voor de 92e editie van de Schaal Sels weken de organisatoren voor hun startgebeuren uit naar het Zaha Hadidplein, in de schaduw van het Antwerpse Havenhuis. Het vertrek van deze wedstrijd, die verreden wordt op diverse grintpaden en kasseizones, wordt dus niet meer gegeven op de Bredabaan van Merksem. Daar ligt na 196 kilometer wel de aankomststreep getrokken van deze koers die qua parcours een kruising aanbiedt tussen Parijs-Roubaix en de Strade Bianche. U kan zondag vanaf 12u hierboven de wedstrijd via gratis livestream bekijken.

Om 12u12 wordt op het Zaha Hadidplein aan het Antwerpse Havenhuis de geneutraliseerde start gegeven van de 92e Schaal Sels. Tien kilometer verderop volgt de officiële start in de Wilmarsstraat. Van daaruit gaat het via de Antwerpse haven naar Berendrecht en Zandvliet. Na een korte passage doorheen Nederland maakt de wedstrijd daar nog enkele lussen om via Berendrecht en Stabroek opnieuw naar Merksem te keren waar na 179 kilometer op de Bredebaan nog een plaatselijke ronde wacht van 8 kilometer.

Omstreeks 17u10 kennen we de opvolger van Wout van Aert. Die haalde het vorig jaar nadat hij in volle finale wegsprong uit een kopgroep met zes renners. Timothy Dupont werd toen tweede en Stijn Steels derde. De wereldkampioen veldrijden start met het nummer 1 en is opnieuw één van de favorieten voor de zege. Bij het enige WorldTour-team aan de start van de deze Schaal Sels, LottoNL-Jumbo, prijken onder meer Lars Boom, Gijs Van Hoecke en Maarten Wynants op de voorlopige deelnemerslijst.

De deelnemende ploegen

Veranda’s Willems-Crelan, LottoNL-Jumbo, Roompot-Nederlandse Loterij, CCB Velotooler, Israel Cycling Academy, Differdange-Losch, Wanty-Groupe Gobert, Tarteletooo-Isorex, Start Vaxes, Sport Vlaanderen-Baloise, AGO-Aqua Service, WB Veranclassic-Aqua Protect, Pauwels Sauzen-Vastgoedservice, Gazprom-Rusvelo, Cibel-Cebon, Nippo-Vini Fantini, An Post-Chainreaction

De laatste tien winnaars

2016: Wout van Aert

2015: Robin Stenuit

2013: Pieter Jacobs

2012: Niko Eeckhout

2011: Aidis Kruopis (Lit)

2010: Aidis Kruopis (Lit)

2009: Kris Boeckmans

2008: Elio Rigotto (Ita)

2007: Kenny Dehaes

2006: Preben Van Hecke