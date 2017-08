Gwyneth Paltrow wordt beschuldigd van gevaarlijk gezondheidsadvies

Consumentenwaakhond TINA dient een klacht in tegen lifestylewebsite Goop van Gwyneth Paltrow. Ze vindt de vreemde gezondheidsadviezen die op de website gegeven worden gevaarlijk.

Of het nu gaat over hormoonschommelingen, vruchtbaarheidsbehandelingen of baarmoederhalsproblemen, lifestylewebsite Goop van Gwyneth Paltrow deinst er niet voor terug om soms heel bizarre adviezen te geven.

Kristallen om onvruchtbaarheid tegen te gaan, stickers die je op je lichaam moet kleven tegen angstaanvallen of vitamine D3 tegen kanker, het zijn maar enkele van de 50 misleidende gezondheisadviezen die consumentenwaakhond TINA neerschreef in een klacht tegen de website van Gwyneth Paltrow. De actrice verkoopt veel van die producten online en belooft dat ze de symptomen van bepaalde aandoeningen of ziektes kunnen verminderen of voorkomen.

Goop beweert alle producten te hebben getest 'zodat de koper het niet meer hoeft te doen', omdat 'vertrouwen het allerbelangrijkste' is.

TINA vindt het gevaarlijk dat Goop mensen via allerhande producten op de site misleidt. "Vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen bijvoorbeeld worden hier misbruikt op een heel kwetsbaar moment in hun leven. Bovendien is het niet wettelijk om gezondheidsclaims te maken met hun producten", schrijft TINA. De klacht wordt nu bekeken.