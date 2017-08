Met deze tips zet je het laatste weekend van de zomervakantie vrolijk in

Het einde van de zomervakantie komt in zicht. Zes tips voor wie het laatste weekend op een aangename manier wil doorbrengen.

Laus Polyphoniae

Foto: Koen Broos

Wat? De 24ste editie van Laus Polyphoniae, het jaarlijkse festival voor oude muziek, zoekt de mosterd bij heiligen, martelaren en geliefden. Tot zondag staan een heleboel concerten rond dit thema op het programma, op verschillende locaties in de stad.

Waar en wanneer? Zaterdag treden Cinquecento (25/08, 13u, Amuz, Kammenstraat 81), het Huelgas Ensemble (25/08, 20u, Sint-Pauluskerk, Veemarkt 14) en het Sollazzo Ensemble aan (25/08, 22.15u, Amuz). Op zaterdag 26/08 is het de beurt aan Micrologus (20u, Amuz) en het vierkoppige Orlando Consort (22.15u, Sint-Andrieskerk, Sint-Andriesstraat 5). Zondag doen Poesie e lettere d’amore (13u, Rubenshuis, Wapper 9-11), Profeti della Quinta (17.30u, Rubenshuis) en Choeur de Chambre de Namur & Ensemble Clématis (20u, Sint-Pauluskerk) het licht uit.

Prijs? De tarieven variëren per concert. Alle info op de website van Amuz.

Info: www.amuz.be

Cultuurmarkt

Foto: Jens Mollenvanger

Wat? Wat heeft het eerstvolgende cultuurseizoen te bieden? Meer dan 170 organisaties uit de Vlaamse kunst- en cultuursector lichten tijdens de 22ste Cultuurmarkt van Vlaanderen een tipje van de sluier. Op de affiche: passages uit nieuwe producties, literatuur, comedy, dans en live-optredens.

Waar en wanneer? Zondag 27/08, van 11 tot 18u, in het Centraal Station, op de Grote Markt, de Meir, de Suikerrui, het Steenplein en de Groenplaats.

Prijs? Gratis

Info:www.cultuurmarkt.be

Schaal Sels

Foto: BELGA

Wat? Schaal Sels is aan z’n 92ste editie toe. De wedstrijd zoekt de grenzen van het wegwielrennen op met een parcours door de haven en de polders. Daarbij trotseren de renners kasseien, onverharde stroken, wind en modder.

Waar en wanneer? Op zondag 27/08, vanaf 12.12u. De start wordt gegeven aan het Zaha Hadidplein in Antwerpen. De finish bevindt zich - 200 km later - aan de Bredabaan in Merksem.

Prijs? Gratis

Info:www.schaalsels.be

Bar Brilschans

Foto: Patrick De Roo

Wat? Bar Brilschans staat voor muziek, comedy, workshops, sport en - dankzij de ligzetels, het culinaire aanbod en de kinderanimatie - ontspanning.

Waar en wanneer? Op 25, 26 en 27/08 in het Brilschanspark, Grotesteenweg in Berchem. Op 25/08 kan je kijken en luisteren naar de zeven ‘Mexicantwerpse’ muzikanten van La MalQuerida (20u), op zaterdag 26/08 naar Prince Tribute (20u), dat inzoomt op alle hits van en door Prince. Afsluiten doet Bar Brilschans met fuifmuziek uit de seventies (27/08, 16u).

Prijs? Gratis

Info:www.zomerbars.be

Jazztemblieft

De organisatie achter het jazzfestival. Foto: Patrick De Roo

Wat? Jazztemblieft is een gratis jazz- en kunstfestival. Maken onder meer hun opwachting: Les Baptistes, Chadi Invites, het Mona Abdel Wahab Kwartet, het Marcelo Moncada Trio, Nuit Blanche, Lullaby en Black Flower.

Waar en wanneer? Zaterdag 26/08, van 14u tot middernacht aan de Godefriduskaai, ter hoogte van het MAS.

Prijs? Gratis

Info:www.jazztemblieft.be

Stroomloos Muziekfestival

Wat? De vzw Sterk Onversterkt verzamelt - verspreid over meerdere podia - een mix van topmuzikanten en nieuw, aanstormend talent voor alle leeftijdscategorieën. Ze hebben één ding gemeen: elke performer doet het zonder versterkers. Bruno Vansina, Vlad Weverbergh en sopraan Charlotte Cromheeke maken al zeker hun opwachting.

Waar en wanneer? Zaterdag 26/08 van 11u tot 18u in het Steytelinckpark, Sint-Bavostraat 20, Wilrijk.

Prijs? Gratis

Info:www.ccdekern.be