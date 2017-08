Eddy Merckx moedigt zaterdag deelnemers aan in eerste ‘Eddy Merckx Classic’

Brussel - De eerste editie van de Eddy Merckx Classic voor wielertoeristen gaat zaterdag van start aan het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De Kannibaal zal zelf aanwezig zijn om de renners moed in te spreken.

Het evenement wordt georganiseerd door Golazo, dat drie afstanden onderscheidt. Deelnemers kunnen 58, 117 of 155 kilometer afleggen. De start is voorzien om 7u30. Het parcours trekt na de start in Brussel naar de Vlaamse Ardennen, via het Pajottenland. Daar wordt onder meer de Muur van Geraardsbergen beklommen. Vervolgens vervolgt het peloton - voor de renners die 155 km afleggen - zijn weg naar het noorden van Henegouwen. De aankomst ligt opnieuw getrokken aan het Koning Boudewijnstadion.

Golazo liet weten dat al meer dan 600 deelnemers zich inschreven voor het evenement. Dat cijfer kan echter nog stijgen.

De Eddy Merckx Classic past in het rijtje evenementen dat recent door Golazo werd opgestart. Het bedrijf organiseert ook de Greg Van Avermaet Classic (in mei in Berlare-Donkmeer), de Philippe Gilbert Classic (in april in Aywaille), de Fabian Cancellara Classic (in maart in Harelbeke) en de Sven Nys Classic (in september in Baal).