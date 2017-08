Vegard Breen kondigt afscheid aan de wielersport aan

De Noor Vegard Breen heeft op 27-jarige leeftijd besloten zijn fiets aan de haak te hangen. Dat meldde hij aan ProCycling.no. Breen kwam tussen 2014 en 2015 twee seizoenen uit voor Lotto Soudal. Hij wil in het najaar nu opnieuw gaan studeren.

“Het gebrek aan motivatie was een belangrijke reden om te stoppen, maar het was niet enkel dat. Ik weet wat er nodig is om een plek op het hoogste niveau te bemachtigen, maar dat lukt mij niet meer. Ik ben er zeker van dat ik mijn potentieel niet benut heb”, liet een teleurgestelde Breen optekenen.

De Noor reed het voorbije seizoen na uitstapjes naar Lotto (2014-2015) en Fortuneo (2016) dit seizoen opnieuw in eigen land bij Team Joker. Hij verdedigde de kleuren van dat team ook al tussen 2010 en 2013. Woensdag gaf hij in zijn laatste profkoers, de Druivenkoers in Overijse, op.