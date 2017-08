Red Lions staan op de rand van hun tweede EK-finale

Na al eens de finale te hebben gehaald in eigen land in Boom in 2013, kunnen de Red Lions vrijdagavond (om 17u00) in Amstelveen voor de tweede keer in hun geschiedenis de poort openbeuken naar de finale van een Europees kampioenschap hockey. De troepen van Shane McLeod treffen Duitsland, een team dat ze de voorbije maand al twee keer ontmoetten op het toernooi om de halve finale van de World League in Johannesburg. Daar verpletterden de Lions de Duitsers in de finale met 6-1 na in de groepsfase met 2-3 te hebben verloren.

Duitsland, Europees kampioen in 2013 na in de finale in Boom de Belgen te hebben geklopt, beëindigde groep B als eerste met zeven punten. Het won van Engeland en Polen en speelde gelijk tegen Ierland.

De Red Lions werden in groep A tweede met zes punten, na zeges tegen Oostenrijk en gastland Nederland en een verrassende nederaag tegen Spanje. Door die nederlaag tegen Spanje werd Nederland groepswinnaar en treft zo later op de avond (om 20u00) Engeland in de andere halve finale.

De Tovenaar

“Duitsland heeft haar team ernstig verjongd, maar blijft toch hetzelfde spelsysteem spelen”, analyseerde Lions-aanvaller Florent Van Aubel. “Ze spelen altijd mandekking, maar kunnen ook snel omschakelen naar een zoneverdediging. Het is een heel gestructureerd team, dat niet snel iets laat liggen. Tegen Engeland kwamen ze 2-0 voor, vervolgens 2-3 achter, om uiteindelijk nog te winnen met 4-3. Maar we moeten ons op onszelf concentreren. We spelen goed en bovendien moet deze wedstrijd opnieuw gewonnen worden. Hetgeen tegen Spanje niet het geval was.”

Van Aubel wordt met zijn kwieke dribbels wel eens ‘de tovenaar’ van de selectie genoemd, maar vindt die bijnaam zelf een beetje overdreven. “Ik dribbel enkel wanneer het nodig is. Ik probeer nooit te forceren en verkies een veilige pass altijd boven een spectaculaire dribbel, met het risico op balverlies. Alles hangt van de omstandigheden af. Het gebeurt instinctief, ik denk er eigenlijk niet bij na.”