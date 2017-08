De nieuwe show van Victoria's Secret kleurt opvallend divers

De casting is achter de rug en Victoria's Secret maakt langzaam de line-up voor de Fashion Show 2017 bekend. Naast Angels Alessandra Ambrosio en Adriana Lima opnieuw zullen zich opnieuw heel wat nieuwkomers in lingerie hullen en valt vooral de diversiteit in de show op.

De roep naar diversiteit op de catwalk klinkt steeds luider en krijgt nu ook van Victoria's Secret gehoor. Tussen de nieuwkomers zitten opvallend veel gezichten met een ander huidtype en modellen van een andere afkomst. Alweer een kleine stap vooruit dus op vlak van diversiteit in de modewererld.

De Angolese Amilna Estevao



Nothing but Smiles from Meeeeeeee ???????????? #superfuckingblessed @victoriassecret Een bericht gedeeld door Amilna Estevao (@officialamilnaestevao) op 24 Aug 2017 om 9:17 PDT



De Frans-Chinese Estelle Chen

:) Een bericht gedeeld door Estelle Chen ?? (@chen_estelle) op 18 Aug 2017 om 2:17 PDT

De Russische Julia Belyakova

@tomford Een bericht gedeeld door Julia Belyakova (@iamjuliabelyakova) op 24 Aug 2017 om 3:16 PDT



De Amerikaanse Aiden Curtiss

alllllll smiles after the biggest surprise of my life, thank you @victoriassecret for the beautiful flowers?? thank you for all the beautiful supportive comments I appreciate/love you all ?? SO EXCITED Een bericht gedeeld door aiden curtiss (@aidencurtiss) op 24 Aug 2017 om 1:28 PDT



De Braziliaanse Gizele Oliveira

I keep thanking God for blessing me so much ♥? Hard work pays off ?????????? #happylife #nyc #?? #VSFashionShow Een bericht gedeeld door Gizele Oliveira (@giizeleoliveira) op 24 Aug 2017 om 6:27 PDT



De Nigeriaanse Mayowa Nicholas



De Kaapverdische Alecia Morais

This is so amazing. I'm so happy to tell you guys that my dream just came true because i will be walking for @victoriassecret show this year .I just have to thank you for making this happen @ed_razek @johndavidpfeiffer @monica.mitro @10magazine @mrs_k_chow .thank you so much for believing in me .?? Een bericht gedeeld door Alecia Morais (@alecia_morais) op 23 Aug 2017 om 4:17 PDT



De Braziliaanse Bruna Lirio



De Oekraïense Dasha Khlystun

In de media en op sociale media wordt alweer reikhalsend uitgekeken naar de nieuwe show van Victoria's Secret in november. Nog een opvallende vaststelling: de namen van Kendall Jenner en Gigi Hadid werden nog nergens vermeld.

Ook de datum en locatie van de show zijn nog niet onthuld. Wel werd op sociale media al gespeculeerd dat het thema dit jaar wel eens 'western' zou kunnen zijn.