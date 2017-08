Dan toch nog zomers weekend in augustus

Het laatste weekend van augustus belooft een heerlijk zomerweekend te worden. Er kunnen enkele wolkenvelden zijn, maar de onweersbuien zouden enkel voor het zuidelijke deel van ons land zijn. De temperaturen klimmen tot 27 graden. Dat meldt het KMI.

Vrijdag wordt een rustige, vrij warme en overwegend mooie dag met temperaturen tot 26 graden. Aan zee en in de Ardennen krijgen we maximumtemperaturen van 22 tot 24 graden en 24 tot 26 graden in de rest van het land. Aan de kust staat een zwakke tot matige noordoostenwind, elders is de wind meestal zwak uit variabele richtingen. Enkel het zuidoosten van het land moet zich schrap zetten voor onweersbuien, die ’s nachts ook het centrum van het land zouden kunnen bedreigen. Vrijdagnacht wordt het een zachte nacht met minima van 13 tot 17 graden, enkel in het zuidoosten kan er een bui vallen.

Zaterdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. In het zuidoosten kan er uit het wolkendek eventueel nog een bui vallen, elders blijft het droog. We halen tot 21 of 22 graden aan zee en in de Ardennen en tot 27 graden in de Kempen.

Zondag trekken vanuit Frankrijk buien en onweersbuien over ons land. Waarschijnlijk beperken die zich tot het zuidoostelijk deel van ons land en blijft het in het noordwesten droog. De maxima liggen tussen 22 en 25 graden bij een meestal zwakke wind uit veranderlijke richtingen.