Dit is het minst populaire moment van de week om te bevallen

Net als in Nederland worden bij ons vrij weinig zondagskinderen geboren en is het weekend het minst populaire deel van de week om te bevallen. Dinsdag is dan weer de populairste dag.

In Nederland is het een opvallend fenomeen, blijkt uit de recentste geboortecijfers, maar ook bij ons worden weinig baby's op zondag geboren en is het weekend het minst populaire moment van de week om te bevallen. Woensdag, donderdag, maar vooral dinsdag zijn dan weer het populairst.

"Logisch", zegt gynaecoloog Hendrik Cammu op VRT NWS. "25% van de bevallingen in België worden ingeleid, 20% zijn keizersnedes. Gynaecologen doen dat niet in het weekend, en niet op maandag, dus dinsdag is de eerste dag. Moeilijkere bevallingen worden sowieso ook in het begin van de week gepland, omdat je de patiënt dan nog de hele week kan verzorgen."

De populairste maanden om te bevallen zijn dan weer november en maart. “Het is al heel lang zo dat in die twee maanden de meeste kinderen worden geboren. De baby’s van november zijn verwekt in de periode van carnaval, en die van maart in de zomervakantie.”