Ondanks de taxshift geen hoger (en soms zelfs lager) pensioen voor liefst 128.000 gepensioneerden

Ongeveer 128.000 gepensioneerden krijgen dankzij de taxshift een paar honderden euro’s meer brutopensioen, maar daar blijft netto niks of zelfs minder van over. “Elke pensioenverhoging die voor de betrokken groep wordt doorgevoerd, wordt grotendeels wegbelast: het is niet meer dan een zuivere vestzak-broekzakoperatie”, zegt Niek De Meester, pensioenspecialist bij gepensioneerdenbeweging Okra, in Het Laatste Nieuws. De regering werkt aan een oplossing.