Vader krijgt eindelijk zoontje na drie dochters en weet met zijn geluk geen blijf

Het was een van de mooiste dagen uit zijn leven. Na drie dochters kreeg deze Amerikaanse papa eindelijk een zoon. Dat hij bijzonder gelukkig was hiermee, kon hij niet verbergen.

Tijdens de bevalling was de vader vrij kalm. Hij had dit al drie keer gedaan en wist perfect hoe hij zijn vrouw moest bijstaan. Omdat het koppel al drie dochters had, stond de man er niet bij stil dat het deze keer wel eens een jongetje zou kunnen zijn. Maar toen de vroedvrouw de verlossende woorden: “Het is een jongetje” zei, wist de man geen blijf met zijn geluk. “Eindelijk! Je bent toch zeker he?!”, riep hij het uit. Waarna de vroedvrouw met veel trots het geslachtsdeel van de kersverse baby toonde.