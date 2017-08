Lady Gaga openhartig in nieuwe documentaire: “Ik ben elke avond alleen”

Komaf maken met het beeld dat velen hebben van haar schijnbaar perfecte leventje, dat is wat Lady Gaga doet in de nieuwe documentaire Gaga: Five Foot Two.

Die komt er binnenkort aan, maar gisteren deelde de 31-jarige popster al enkele fragmenten. Daaruit blijkt dat de grote emoties niet worden geschuwd. “Ik ben elke avond alleen. Iedereen gaat weg. Overdag ben ik omringd door mensen die me aanraken en met me praten, ’s avonds is daar de totale stilte”, aldus Gaga. Een andere scène toont hoe ze in een dokterspraktijk te horen krijgt hoe haar intense pijnervaringen zouden kunnen bestreden worden.

De documentaire belooft “een realistische kijk op het leven van Gaga”, die gelijktijdig bezig is met het opnemen van een album, het inoefenen van haar optreden op de Super Bowl, de strijd tegen gezondheidsproblemen en het verwerken van de breuk met haar ex-verloofde Taylor Kinney. Zo realistisch dat de zangeres zelf nog niet alle materiaal bekeek. “Ik bekeek slechts enkele beelden en besloot snel om de documentaire niet volledig uit te zitten, omdat ik niet objectief over mezelf kan zijn”, klinkt het. “Dus jullie, de fans, zullen alles zien voordat ik het zelf gezien heb.”