Adil en Bilall mogen nog meer afleveringen van Amerikaanse serie ‘Snowfall’ maken

Adil El Arbi en Bilall Fallah blijven hot in Hollywood: ze mogen opnieuw in de regiestoel plaatsnemen bij Snowfall, een Amerikaanse serie over het uitbreken van een crackepidemie in het Los Angeles van 1983.

Na de pilootaflevering en de tweede aflevering van het eerste seizoen mogen Adil en Bilall ook één of twee afleveringen van seizoen twee regisseren. Dat is een compliment, zegt Adil, die in het land is om de nieuwe film Patser af te werken.

“In Hollywood worden talloze pilootafleveringen gemaakt die een stille dood sterven. Dat Snowfall een tweede seizoen krijgt, zegt genoeg. Elke aflevering haalt vijf miljoen kijkers op FX Network.”

Het eerste seizoen werd lauw tot goed onthaald door de critici. “Er waren er die het wat traag vonden, maar wij moesten een compromis zoeken met de andere producent, die er meer een intellectuele ‘praatreeks’ van wou maken in plaats van een actieserie.”

Ook het filmproject Beverly Hills Cop 4 staat nog steeds in de steigers: “Ze zoeken nog een bekende acteur die naast Eddie Murphy wil spelen.”

Intussen maakte VTM-nieuwsanker Birgit Van Mol met een Instagram-beeldje bekend dat ze een kleine cameo heeft in Patser. “Hoe cool is dit?”, klinkt het.