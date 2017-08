In de Verenigde Staten is acteur Jay Thomas overleden. Thomas was bekend door zijn rollen in tv-series als “Murphy Brown” en “Cheers”. Hij leed aan kanker en werd 69 jaar.

Thomas won in de jaren negentig twee Emmy’s voor zijn gastrol in de comedyserie “Murphy Brown”, over een sterverslaggeefster en ankervrouw bij het fictieve nieuwsmagazine FYI.

Hij speelde ook in series als “Cheers”, “Mork & Mindy” en “Law & Order”.