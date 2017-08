CD&V wil hogere premie voor 65-plussers met een handicap

Wie na zijn 65ste een handicap krijgt en zijn woning wil aanpassen, bijvoorbeeld door een traplift te laten installeren, krijgt een fors lagere premie dan wie de handicap voor zijn 65ste kreeg. Zes Vlaamse Parlementsleden van CD&V dienen een voorstel in om die ongelijkheid weg te werken.

De Vlaamse regering wil mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen, ook als ze zorgbehoevend of minder mobiel zijn. Daardoor moet de woning vaak worden aangepast, bijvoorbeeld door een traplift te installeren of door een handgreep aan te brengen in de douche of naast het toilet.

“Voor die kosten kunnen mensen allerlei premies aanvragen”, zegt Katrien Schryvers uit Zoersel, een van de CD&V-parlementsleden die het voorstel indient. “Maar het aanvragen van die premies is heel complex. Het is voor veel mensen niet duidelijk waar ze recht op hebben en bij welke instantie ze de aanvragen moeten indienen. Daardoor is de kans groot dat ze premies mislopen.”

CD&V wil het aanvraagsysteem nu eenvoudiger maken. “We willen één procedure voor alle woningaanpassingen die met zorg te maken hebben”, zegt Schryvers. “Daarvoor moet een lijst worden opgesteld van alle maatregelen om zorgbehoevende mensen langer thuis te laten wonen en premies kunnen worden aangevraagd. Zo vinden mensen sneller de weg naar de premies waar ze recht op hebben.”

Tussenoplossing

“Omdat het budgettair niet haalbaar is om alle ongelijkheden in één keer op te lossen, bepleiten we eerst een tussenoplossing. Punt één: wie ouder is dan 65 jaar en een handicap krijgt, bijvoorbeeld door een hersenbloeding of een hartinfarct, moet dezelfde hogere premies krijgen als een jongere persoon met een handicap. Punt twee: van de 65-plussers die geen handicap hebben, moeten meer mensen een premie krijgen. Vandaag ligt de inkomensgrens op 30.060 euro. Wie 1 euro meer verdient, krijgt geen premie. Daarom willen wij die grens optrekken, en de premie laten dalen naarmate het inkomen toeneemt.”