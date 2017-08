“De insectenteelt is de sector van de toekomst”

Geel - In Geel kweken ze op grote schaal insecten bij Kempen Insect Valley. Niet alleen om er hamburgers van meelwormen of gefrituurde krekels van te maken. Er ontstaan steeds meer toepassingen naast voeding, van waterzuivering tot het maken van pleisters. “Dit zal uitgroeien tot een belangrijke sector in de toekomst.”

Met Kempen Insect Valley neemt de regio een voortrekkersrol op zich in de ontwikkeling en commercialisering van het kweken van insecten. Ze geloven er rotsvast in dat er een grote toekomst weggelegd is ...