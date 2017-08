Politie stond klaar om kapitein van gestrand containerschip te arresteren

De kapitein van de vorige week gestrande CSCL Jupiter wou pas met de hulpdiensten meewerken nadat de Nederlandse autoriteiten hem met arrestatie hadden bedreigd.

Terwijl duizenden kijklustigen zich op de Scheldedijken bij het Nederlandse dorpje Bath verdrongen om de gestrande kolos te bekijken, speelden zich op de brug van het schip op 14 augustus andere taferelen af. Volgens het gespecialiseerde binnenvaartblad Schuttevaer stemde de Chinese kapitein pas in met de (dure) lostrek­operatie nadat de Nederlandse waterpolitie hem zwaar onder druk had gezet. Dat werd ons ook volledig door Belgische autoriteiten bevestigd.

Het 366 meter lange containerschip CSCL Jupiter had maandagochtend het Deurganckdok nog niet lang verlaten of het ging fout. In de nauwe én lange Bocht van Bath bleek het roer plots niet meer te reageren. Een hulpgenerator zou ook onvoldoende stroom hebben geleverd. Met een snelheid van meer dan 13 knopen en een diepgang van 13,6 meter ging de Jupiter kort na hoogtij uit de bocht en schoof het schip tegen de dijk aan. Een eerste poging om de kolos bij afnemend tij los te trekken, leverde niets op.

“Geef me nog vijf minuutjes”

Alle scheepvaart op de Schelde viel stil. Pas ’s middags zette de Permanente Scheldecommissie het licht op groen om schepen tot 200 meter voorzichtig te laten passeren. Op dat ogenblik was al duidelijk dat de kapitein zo veel mogelijk op eigen kracht hoopte los te komen. Zeer tegen de zin van de autoriteiten liet hij weten dat hij nog wou proberen met de ballasttanks te werken.

Maar de tijd drong en het hoogtij van 21u naderde. Al die tijd was de kapitein in overleg met zijn bazen in China. Het schip vaart officieel onder de vlag van Hongkong. Telkens hem gevraagd werd toestemming te geven om te beginnen met het inspannen van de sleepboten, was het antwoord: “Geef me nog vijf minuutjes.”

Expert overvliegen

Toen de man bovendien rond 18u liet weten dat er misschien best eerst nog een expert uit Londen zou worden overgevlogen, was de maat vol. De Nederlandse politie ging aan boord en deelde mee dat ze een proces-verbaal zou opmaken en hem zou arresteren als hij niet meewerkte. Toen pas draaide hij bij. Even later kon het trekken dan toch beginnen.