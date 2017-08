Werken Tijsmanstunnel bijna voorbij

De werkzaamheden voor de vernieuwing van het wegdek tussen de Liefkenshoek- en de Tijsmanstunnel, op de R2 richting Gent, zijn volgende nacht voorbij. Een weekje vroeger dan gepland.

Om het voortdurende oplapwerk aan het wegdek van de R2 te stoppen, begon het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vorige maand met een grondige vernieuwing van het wegdek richting Antwerpen. Dat schoot toen veel sneller op dan de tijd die het AWV met een ruime veiligheidsmarge bemeten had. Hetzelfde herhaalt zich nu. Op 4 augustus begonnen de werkzaamheden richting Gent. Daarvoor werd de maand augustus gereserveerd. Ook nu verliep dat sneller dan verwacht. Over zowat 450 meter werd in beide ­richtingen het beton opgebroken, de ondergrond verbeterd en de toplaag opnieuw geasfalteerd.

Of alle ellende echt voorbij is, moet nog blijken. Niet alleen wordt er verder gewerkt op de Scheldelaan, het AWV waarschuwt ook dat er “aan het wegdek in de Frans Tijsmanstunnel – dus buiten de huidige werfzone – nog een aantal herstellingen nodig zijn.” Die gelijktijdig uitvoeren was onmogelijk. “De werkzaamheden vinden in september plaats en duren enkele dagen.”

Het AWV zegt nu met de aannemer te bestuderen wanneer in die maand de werkzaamheden best worden uitgevoerd om de hinder zo veel mogelijk te beperken.