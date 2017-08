Geen Europa League voor Dessers, ook Ajax mag een kruis maken over groepsfase

Cyriel Dessers zal niet te bewonderen zijn in de Europa League. Onze landgenoot had FC Utrecht nochtans een goede uitgangspositie bezorgd tegen Zenit Sint-Petersburg met het enige doelpunt in de heenmatch, maar in Rusland gingen de Nederlanders alsnog kopje onder. Dankzij een vroeg doelpunt van Kokorin dwong het verlengingen af, daarin gaf opnieuw Kokorin de doodsteek. Ajax, vorig seizoen verliezend finalist, ging na de heenmatch ook in de terugwedstrijd onderuit en speelt geen Europees dit seizoen. Gent-killer Altach slaagde er eveneens niet in zich te kwalificeren voor de groepsfase.

Dessers en co hadden de Russen in eigen huis geklopt met 1-0 en trok dus vol goede moed naar het verre Sint-Petersburg. Daar kreeg het al snel een koude douche, want na amper negen minuten hingen de bordjes over twee matchen al gelijk dankzij een goal van Aleksandr Kokorin. Wie dacht dat de Nederlanders zouden bezwijken onder de druk kwam echter bedrogen uit, want na 90 minuten stond het nog steeds 1-0.

De verlengingen waren er echter te veel aan voor Utrecht. Opnieuw Kokorin schoot zijn ploeg naar de poules van de Europa League, Utrecht en Dessers balen.

Foto: EPA

Foto: EPA

plaatste zich met het Moldavische Sheriff Tiraspol ten koste van het Poolse Legia Warschau voor de poules van de Europa League. Tiraspol speelde vorige week 1-1 gelijk op bezoek bij Legia en had donderdagavond genoeg aan een scoreloos gelijkspel. Badibanga speelde 60 minuten mee bij de Moldaviërs.

Het wordt een rustig seizoen voor de Turkse topclubs. Galatasaray beet in de tweede voorronde van de Europa League al in het zand tegen het Zweedse Östersund. Maar ook Fenerbahçe zal niet in de groepsfase te zien zijn. Na een nederlaag op het veld van het Macedonische Vardar wilde het thuis de scheve situatie rechtzetten. Dat leek ook te lukken, nadat het op het uur op voorsprong kwam via Neustadter. Maar de Turken konden die voorsprong niet lang vasthouden. Jigauri maakte niet veel later gelijk, in de slotfase zorgde Gligorov voor het nekschot.

Altach heeft geen vervolg kunnen breiden aan zijn stunt tegen Gent. De laatste voorronde bleek het eindpunt voor de Oostenrijkers. Die hadden in eigen huis al hun meerdere erkennen in het Israëlische Maccabi Tel Aviv. Altach kwam in de terugwedstrijd tot tweemaal toe op voorsprong en was in de tweede helft even virtueel gekwalificeerd voor de groepsfase van de Europa League, na de 1-2 van Netzer. Yeini schoot die droom echter aan diggelen.

Altach, in het rood, raakte niet voorbij Maccabi Tel Aviv. Foto: EPA

Een avond vol wendingen, daar in Noorwegen. Ajax had een 0-1 thuisnederlaag goed te maken en trok vol ten aanval tegen Rosenberg. Na 26 minuten werd de taak van de Amsterdammers er echter nog moeilijker op, want Nicklas ‘Lord’ Bendtner opende de score voor de thuisploeg. Op het uur leek alles in de plooi te vallen. Op twee minuten tijd ging het van 1-0 naar 1-2, Schone en Younes zorgden voor de goals. De groepsfase van de Europa League lonkte, maar in de slotfase ging het nog helemaal mis. Tien minuten voor tijd hing Adegbenro de bordjes gelijk, in de absolute slotfase maakte diezelfde aanvaller er nog 3-2 van. Na Utrecht ook Ajax uitgeschakeld, een zure avond voor het Nederlandse voetbal.

De uitschakeling van Ajax is verrassend te noemen, want vorig seizoen stond het nog in de finale van de Europa League in het Zweedse Stockholm. Het Engelse Manchester United, met Marouane Fellaini in de basis, bleek toen met 2-0 te sterk na doelpunten van Paul Pogba en Henrikh Mkhitaryan.

Feest bij Rosenborg: het schakelde Ajax uit. Foto: EPA

Na de 1-1 op het veld van NK Domzale moest de killer van KV Oostende nog vol aan de bak in het eigen Stade Vélodrome. Dat verliep zonder problemen. Valère Germain open de net voor het halfuur de score, de van Monaco overgekomen spits verdubbelde kort na rust zelf de score. In het slot kroop de aanvaller in de rol van aangever, Thauvin legde de 3-0 eindcijfers vast.

De koopzieke Italianen hadden hun schaapjes al op het droge na de heenwedstrijd, toen het in San Siro de vloer aanveegde met Shkendija. Na de 6-0 in Milaan was de wedstrijd in Macedonië er eentje voor de statistieken. Milan zette zijn kwalificatie nog kracht bij met een nipte zege, de jonge Patrick Cutrone zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Afgelopen weekend was de 19-jarige aanvaller al trefzeker in de Serie A, straf gezien de vele transfers. Zo zat aanwinst Fabio Borini op de bank.

Cutrone, uiterst rechts, viert zijn doelpunt. Foto: EPA

Met bankzitter Kevin Mirallas trokken The Toffes met een 2-0 voorsprong naar Hajduk Split. Op slag van rust lieten de Kroaten de Engelse bezoekers even schrikken, met een doelpunt van Radosevic. Die verschalkte doelman Pickford met een hard knal van buiten de zestien. Kort na rust zorgde recordaanwinst Sigurdsson meteen voor rust in de rangen, met een heerlijke lob. Iets na het uur kreeg Said de kans om de match opnieuw spanning te geven, toen de bal op de stip ging. Pickford koos echter de goede hoek en pakte de elfmeter. Er werd niet meer gescoord, Everton mag zich opmaken voor de groepsfase.

Dieumerci Mbokani, ex-Anderlecht en Standard, zal dit seizoen op het Europese toneel te zien zijn. De Congolees kwam niet tot scoren, maar was wel een basisspeler bij Dinamo Kiev. Na het scoreloze gelijkspel in de heenmatch wonnen de Oekraïeners op eigen veld met 3-1 van het Portugese Maritimo. Garmash, Morozyuk en Gonzalez zorgden voor de goals.