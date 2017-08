Herselt - Francine Staes stopt na dertig jaar met natuurwinkel het Rozebotteltje. “Ik ga met pensioen.” Vanessa Vandamme neemt de fakkel over en doopte de winkel Biohuisje.

Francine Staes startte dertig jaar geleden met het Rozebotteltje in haar eigen tuin. “Ik was veel bezig met gezondheid en ging zelf naar een natuurwinkel. Bio was toen helemaal nog niet wat het nu is, ...