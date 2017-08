IJssportcentrum en schietstand op elkaar

Turnhout - De Turnhoutse ijssportclubs hebben hun ambitieuze plannen voor een nieuw gebouw officieel voorgesteld. De stad zorgt voor de grond en verbeterde bereikbaarheid en ook de schuttersclub stapt mee in het project.

Het nieuwe ijssportcentrum wordt gebouwd tussen de Slachthuisstraat en het vier jaar oude gebouw op de FRAC waar al vier andere sportclubs onderdak hebben. Tussen de twee gebouwen blijft wel ruimte voor een plein en een eventuele verdubbeling van het bestaande blok. De grond wordt door Stad Turnhout in erfpacht gegeven voor het symbolische bedrag van één euro.

Niet alleen de vier Turnhoutse ijssportclubs, ook het Provinciaal Schietsportcentrum Turnhout (PSC) stapt mee in de bouwplannen. “Nu hebben we op de FRAC een ondergrondse schietstand met banen op tien meter en vijfentwintig meter”, aldus voorzitter Arnold Van Aperen. “Met de bouw van het bovengrondse ijssportcentrum komen de plannen voor een stand op honderd meter nu in een stroomversnelling en gaan we op zoek naar de nodige financiën.” Turnhout zou zo de tweede schietstand van honderd meter in de provincie Antwerpen krijgen. De nieuwe schietstand loopt vanaf het bestaande gebouw tot onder het nieuwe ijssportcentrum.

Parking

Door de bouw van het nieuwe complex verdwijnt wel de grote parking op de FRAC. “Maar het is nooit de bedoeling geweest dat dat terrein gebruikt zou worden als parking”, verduidelijkt schepen van Sport Hannes Anaf (sp.a). “Er komt een gemeenschappelijke parking aan de straatzijde voor 120 wagens. Daarnaast plannen we een doorgang naar de kmo-zone, waar ’s avonds nog voldoende ruimte is voor auto’s. Voor fietsers plaatsen we verlichting langs de spoorweg. Zo trekken we het ijssportcentrum naar het midden van de stad.”

Over de kosten van het project wil Hans Van Accom van IJssportcentrum Turnhout vzw zich nog niet uitlaten. “We wachten nog op de raming. We vinden het ook belangrijk om rekening te houden met onder meer milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid. Maar het zal wel duidelijk zijn dat dit een miljoenenproject is. Het centrum, inclusief de cafetaria annex brasserie, zal elf maanden per jaar open zijn. We zorgen voor een deel eigen inbreng, gaan op zoek naar investeerders en dienen een aanvraag in voor een subsidie van de Vlaamse overheid.” De sportclubs hopen in het nieuwe gebouw jaarlijks onder meer 45.000 vrije schaatsers, 1.000 deelnemers aan teambuildings en zelfs internationale kampioenschappen te verwelkomen.