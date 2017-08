Café Wilson heeft renovatievergunning

Borgerhout / Berchem - Al geruime tijd staat Café Wilson aan het Te Boelaerpark te verloederen. Daar moet snel verandering in komen nu brouwerijketen AB Inbev een renovatievergunning van de stad heeft gekregen.

In juli werd een oproep op Facebook om van Café Wilson snel weer een ontmoetingsplek voor de buurt te maken massaal gedeeld door buurtbewoners. Het drukbezochte café op het kruispunt tussen Deurne, Borgerhout en Berchem ligt er ondertussen al een jaar verlaten bij.

“Het pand werd onbewoonbaar verklaard omdat de vorige uitbater de ruimtes boven het café heeft laten verkommeren”, zegt communicatieverantwoordelijke Stein Falk van AB InBev. De brouwerijketen stelde sindsdien alles in het werk om de situatie te regulariseren en diende daarvoor de nodige vergunningsaanvragen in bij de stad Antwerpen. “Want het is ook in ons belang dat een pand met dit potentieel niet leeg blijft staan”, klinkt het bij AB InBev.

“Zopas hebben we vernomen de renovatievergunningen te hebben verkregen”, meldt Falk. “In afwachting daarvan zijn we al verschillende keren met onze aannemers ter plaatse geweest. Afhankelijk van de agenda’s van zowel de aannemers als de architecten, kunnen de renovatiewerken van start gaan. Een exacte datum kunnen we nog niet geven, maar wat ons betreft beginnen we liever vandaag dan morgen.”