Buurtfeesten breiden uit met vrij podium

De buurtfeesten Molen-Oost in Turnhout brengen jaarlijks heel wat volk op de been. Foto: rr

Turnhout - In een tent op het einde van de Meirgorenstraat in Turnhout staan vanaf vandaag de 34ste Buurtfeesten Molen-Oost centraal. Een vrij podium met lokale bands is dit jaar een nieuwigheid.

Het buurtcomité Buurtwerken Molen-Oost heeft opnieuw een aantrekkelijke affiche samengesteld voor de Buurtfeesten Molen-Oost. Het feestweekend start vandaag, vrijdag, om 20u in de feesttent met een grote kienavond. Op zaterdag 26 augustus kan iedereen vanaf 11u komen snuisteren tussen allerlei tweedehandsspullen op de rommelmarkt.

“We hebben ons gehouden aan het stramien dat de bezoekers gewoon zijn. Maar zaterdagnamiddag pakken we voor de eerste keer uit met een vrij podium. We geven lokale bands uit de buurt zelf de kans om hun talenten te tonen”, zegt Jan Van Otten, voorzitter van het buurtcomité.

Vanaf 14u staan Black City Band, 4-man Band, Turnawt City Jazz Band, El Tricity en Black Forest op het podium in de tent. De laatste dag van de buurtfeesten begint zondag vanaf 11.30u met een mosselfestijn. Om 14u is het de beurt aan Ranya, Gene Thomas, Belle Perez, Sam Gooris en 2 Fabiola om de tent in vuur en vlam te zetten.

“We zijn enorm trots dat we opnieuw geen toegangsprijs vragen voor het hele weekend. Alle optredens zijn gratis bij te wonen”, legt Jan Van Otten uit.

