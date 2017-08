Borgerhout - Vier jaar geleden was Antwerpen nog de slechtste leerling van de klas. Met een tekort van 1.831 plaatsen kwam onze stad lang niet in de buurt van de Barcelona-norm. Die stelt dat er 33 opvangplaatsen per 100 kinderen tussen 0 en 3 jaar horen te zijn. Die norm is nu eindelijk behaald.

“Voor u staat een trotse schepen”, zegt Nabilla Ait Daoud, schepen van Kinderopvang (N-VA) in kinderdagverblijf ’t Droomertje in de Vosstraat in Borgerhout. Door de opening van een tweede ...