Verkeersremmers Uilenbaan blijven

Wommelgem - De gemeente Wommelgem behoudt de drie verkeersremmers op de Uilenbaan. Vanaf maandag vinden werken plaats om de tijdelijke blokken te vervangen door permanente wegversmallingen.

De blokken werden gezet om het verkeer in te tomen dat tijdens de werken aan de Torenstraat de Uilenbaan gebruikte als alternatieve route om van Wijnegem naar het centrum van Wommelgem te rijden. “De tijdelijke wegversmallingen hebben hun nut bewezen”, evalueert schepen van Mobiliteit Bart Van Scharen (N-VA).

“We vinden het zeer belangrijk dat de snelheidsgrens van 50 km per uur vooral in dit deel van de Uilenbaan, met z’n vele in- en uitritten van bedrijven en bewoners, gehandhaafd wordt. Er komen betonnen wegversmallingen zoals in de Van Tichelenlei met ingebouwde ledverlichting. De constructies worden opgevuld met planten. Het kruispunt met de Doornaardstraat (brug) wordt volledig geel gekleurd. Dat is een signaal naar het gemotoriseerd verkeer om te vertragen en voorzichtig te zijn op dit punt, omdat het ligt op de groene fietsverbinding naar Wijnegem, het Koeienstraatje.”

Vlotte verkeersdoorstroming

Paul Fornoville, voorzitter van Bedrijvenvereniging Wommelgem-Ranst (Bewora), staat achter de maatregel van de gemeente. “Voor onze leden is het belangrijk dat ze tijdens de werken bereikbaar blijven, zowel voor voetgangers, fietsers, personenwagens en vrachtvervoer. Bewora heeft nood aan een vlotte verkeersdoorstroming, uiteraard op het lokale niveau, maar nog belangrijker is het hogere niveau, namelijk het oplossen van het verkeersinfarct rond Antwerpen.”

De werken starten maandag 28 augustus en duren tot 8 september. Daardoor zal de Uilenbaan wel worden afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Er is een omleiding voorzien langs de Koralenhoeve en Nijverheidsstraat. Het fietspad in de Uilenbaan blijft berijdbaar.

Woningen, bedrijven en opritten in de Uilenbaan zullen wel bereikbaar zijn, maar slechts langs één zijde: langs de zijde van de rotonde of langs de Ternesselei.