E-mail die Belgische politie stuurde aan Catalaanse collega’s uitgelekt

Brussel - In de Spaanse pers is donderdag de e-mail uitgelekt die de politie van Vilvoorde in 2016 gestuurd heeft aan de Catalaanse politie om navraag te doen naar imam Abdelbaki Es Satty. Het vermoedelijke brein achter de aanslagen in Barcelona en badplaats Cambrils verbleef op dat moment in Vilvoorde en preekte in een moskee in Diegem. “Hoe meer informatie je over dit individu kan delen, hoe beter”, klonk het.

Het is het Spaanse nieuwsagentschap EFE dat de hand kon leggen op de mail, die verstuurd werd in januari 2016. De vraag naar informatie, die informeel was van aard, was volgens EFE afkomstig van een verantwoordelijke van het korps uit Vilvoorde. Hij stuurde die aan een lid van de Catalaanse politie, de zogenaamde Mossos d’Esquadra, die hij een paar maanden ervoor had ontmoet op een congres.

“Ik zou je willen vragen of het mogelijk is een persoon te onderzoeken die hier, in Vilvoorde, wil werken als imam. In het bijgevoegde bestand vind je zijn identiteit. Ik weet dat hij van plan is in februari naar Barcelona te gaan en dat hij daar getrouwd is. Hoe meer informatie je over dit individu kan delen, hoe beter”, zei de politieman.

De Belgische politieman stuurde zijn bericht naar het persoonlijke e-mailadres van zijn Catalaanse collega. Hij sloot zijn e-mail met een informele boodschap af, gevolgd door een smiley. “Hopelijk heb je snel nieuws. ‘Muchos gracias senior ; ) (sic) Groeten.”

De Catalaanse politieman ging op zoek in de databank van de Catalaanse politie en vond daar niets, schrijft EFE. Hij antwoordt dus aan de Belgische politie dat er niets te vinden is. Wel verwijst hij ook naar een persoon met dezelfde familienaam, Mustafa Es Satty, een familielid van de imam. Die dook op in een operatie tegen een jihadistisch netwerk in 2006.

In Spaanse media worden vragen gesteld over de contacten tussen Spanje en België, en of de politie er had moeten weten dat de imam gevaarlijk was. De kwestie heeft ook een communautair tintje. De Spaanse autoriteiten gaven woensdag aan dat ze nooit informatie hadden ontvangen vanuit België over de imam. De Catalaanse autoriteiten traden dat aanvankelijk bij, maar nuanceerden dat nadien. Bronnen bij het Catalaanse ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarden donderdag dat er wel een informeel contact was geweest, maar dat er van een waarschuwing of mededeling geen sprake was geweest.

Volgens EFE weigerde de Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken Joaquim Forn om die reden donderdag van een “fout” te spreken. Als de Catalaanse diensten informatie vanuit ons land hadden gekregen over de imam, was die op een andere manier behandeld, zei hij. Nooit leek het erop dat de imam “onderzocht” werd of “gevaarlijk” was, klonk het.

(belga)