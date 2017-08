“Alles is hier om er nog groter feestweekend van te maken”

Heist-op-den-Berg -

Bij Hestival maken ze zich op voor de dertiende editie van het gratis festival op zaterdag. Nieuw dit jaar is dat ook de organisatoren van Heist Loopt & Zingt een dag later de infrastructuur op het Cultuurplein gaan gebruiken. Achter de schermen hangt er dus nog net dat ietsje meer gezonde spanning in de lucht.